148 شخصاً قتلوا بحرب العصابات في هاييتي خلال الشهر الماضي

بورت أو برنس-سانا

قتل 148 شخصاً على الأقل في بورت أو برنس عاصمة هايتي منذ أن أعلنت عصابتان متنافستان الحرب على بعضهما بعضا الشهر الماضي.

ونقلت فرانس برس عن الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قولها في أعقاب تحقيق أجري في الأحياء الشمالية للعاصمة حيث وقع الاقتتال أن 148 شخصاً قتلوا من بينهم سبعة قطاع طرق بعد أن أعدمهم زعيمهم وأن بعض الضحايا أحرقوا أحياء داخل منازلهم التي أضرمت فيها النيران من بينهم نساء.

وأضافت المنظمة الهاييتية أنه تم إبلاغها عن مقبرة جماعية تحتوي 30 جثة تم دفنها من قبل إحدى العصابات حيث قاموا برمي الجثث بالشوارع والآبار في حين فر 9000 شخص على الأقل من الأحياء التي طالتها أعمال العنف ولجؤوا إلى مراكز مؤقتة وكنائس ومدارس معظمهم لم يعد حتى بعد توقف القتال خوفاً من تجدد أعمال العنف.

وتنشط العصابات المسلحة منذ عقود في أفقر أحياء بورت أو برنس حيث أحكمت قبضتها بشكل كبير على المدينة والبلاد في السنوات القليلة الماضية ما أدى إلى ارتفاع حالات القتل والخطف بشكل كبير.

وإلى الآن لم يصدر عن الحكومة في هاييتي أي رد فعل على العنف الذي فرض شبه حصار على العاصمة ولم يعد بإمكان الناس الخروج بأمان عن طريق البر إلى باقي أنحاء البلاد.

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