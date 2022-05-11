ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في فرنسا اليوم ارتفاع أسعار الوقودمسجلة نمواً جديداً الأسبوع الماضي.

ونقلت روسيا اليوم عن بيانات الوزارة قولها: “إن سعر لتر وقود الديزل وهو الأكثر مبيعاً في فرنسا بلغ في المتوسط 1.9438 يورو الأسبوع الماضي بزيادة 6.23 سنتات عن الأسبوع السابق”.

كما ارتفع سعر وقود (سوبر اس بي 95) بمقدار 6.35 سنتات ليبلغ 1.8658 يورو للتر بينما ارتفع سعر (سوبر اس بي 95) أي 10 بمقدار 6.10 سنتات إلى 1.8233 يورو للتر.

وفي وقت سابق أفادت نقابة العمال الفرنسية موبيليانز بأنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود في فرنسا في حال حظر استيراد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (انسي) بلغت نسبة التضخم في فرنسا 4.8 بالمئة خلال العام وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26.6 بالمئة.

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