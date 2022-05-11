السلطات الفرنسية تلغي إلزامية الكمامة في وسائل النقل العام

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية إلغاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتباراً من الـ 16 من أيار الحالي.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الصحة الفرنسي اوليفية فيران قوله عقب اجتماع حكومي أسبوعي: اعتباراً من الاثنين الـ16 من أيار لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام مضيفاً: إن وضع الكمامة سيبقى موصى به لكن هذا الإجراء لم يعد ملائماً نظراً للتراجع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا مؤخراً.

ولا يزال وضع الكمامة وإبراز شهادة التلقيح ضد كوفيد 19 مطلوبين لدخول المستشفيات وعلى المصابين بالفيروس أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقل.

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