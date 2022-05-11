الفيفا يحقق في مدى أهلية لاعب للمشاركة مع الإكوادور بتصفيات كأس العالم

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم أنه فتح تحقيقاً في مزاعم دفع الإكوادور بلاعب غير مؤهل للمشاركة معها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وكان الاتحاد التشيلي لكرة القدم قال الأسبوع الماضي: إنه يملك دليلاً على أن “بايرون كاستيو” ظهير فريق برشلونة جواياكيل والذي لعب في ثماني ضمن مباريات الإكوادور المؤهلة للنهائيات ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية ويحمل جواز سفر وشهادة ميلاد مزورة.

ونقلت رويترز عن الفيفا قوله في بيان أنه قرر فتح إجراءات تأديبية فيما يتعلق باحتمال عدم أهلية كاستيو فيما يتعلق بالمباريات المذكورة أعلاه.

وفي هذا السياق تمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم واتحاد كرة القدم في بيرو لعرض موقفهما أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا بينما رفض الاتحاد الإكوادوري الأسبوع الماضي مزاعم تشيلي ووصفها بأنها شائعات لا أساس لها.

ومع ذلك فإن عدم أهلية كاستيو يمكن أن تسبب مشكلات للإكوادور وإذا خسرت الإكوادور نقاطاً في المباريات التي شارك فيها كاستيو ستفقد مكانها الحالي في نهائيات قطر.

والإكوادور هي واحدة من أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية تأهلت بالفعل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في وقت لاحق من العام الجاري إلى جانب البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وستخوض بيرو صاحبة المركز الخامس في الترتيب مباراة فاصلة الشهر المقبل.

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