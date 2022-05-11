منتخب سورية لكرة السلة يخسر أمام نظيره الإيراني ضمن بطولة غرب آسيا للناشئين

عمان-سانا

خسر منتخب سورية للناشئين بكرة السلة اليوم أمام نظيره الإيراني بنتيجة 99-50 نقطة في بطولة غرب آسيا دون 16 عاماً المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وجاء الربع الأول لمصلحة المنتخب الإيراني بواقع 30-11 نقطة وانتهى الربع الثاني 23-11 والربع الثالث 25-15 وانتهى الربع الرابع 21-13 نقطة.

وكان منتخبنا خسر أمام منتخب العراق بنتيجة 53-34 نقطة أمس وسيلتقي منتخب لبنان يوم الجمعة القادم ليختتم مبارياته يوم السبت المقبل بلقاء منتخب الأردن.

هناء صقور

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency