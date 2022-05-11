جريح الوطن: استكمال تحويل المنحة المالية لجرحى القوات الرديفة

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أنه تم استكمال تحويل المنحة المالية لجميع الجرحى من شرائح العجز الجزئي وتحت الكلي والكلي من القوات الرديفة.

ووفق منشور على صفحته على فيسبوك أوضح مشروع جريح الوطن أنه تم استكمال تحويل التعويضات الشهرية لهؤلاء الجرحى عن شهر نيسان.

وكان القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد وجه في أواخر نيسان الفائت بصرف منحة مالية لمرة واحد تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40 بالمئة وما فوق.

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