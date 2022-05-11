ما هو دور(فايزر) و(موديرنا) بالنشاط البيولوجي الأمريكي بأوكرانيا؟

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من مخططات نظام كييف لتطوير وسائل تقنية لإيصال واستخدام الأسلحة البيولوجية مشيرة إلى ضلوع شركتي (فايزر) و(موديرنا) للأدوية بالنشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف “إن موسكو على علم بالتحضير لاستفزازات في أوكرانيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية عثرت في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا على 10 طائرات دون طيار مزودة بحاويات ومعدات لرش مواد بيولوجية مضيفاً “لاحظنا بالفعل أن أوكرانيا أرسلت طلباً إلى الشركة المصنعة بشأن إمكانية تزويد طائرة (بيرقدار) بمعدات للرش الجوي المرفقة”.

وكان كيريلوف أشار نهاية آذار الماضي إلى أن أوكرانيا طلبت من الشركة التركية المصنعة لطائرة بيرقدار تزويد هذه الطائرة بأنظمة وآليات لرش الهباء الجوي بسعة تزيد على 20 ليتراً مع نطاق طيران حتى 300 كم وتجهيز الحاويات بتركيبات بيولوجية.

ووفقاً لكيريلوف تم أيضاً تسجيل براءة اختراع لطائرة دون طيار في الولايات المتحدة لنشر الحشرات المصابة في الهواء حيث تنص براءة الاختراع على أنه باستخدام هذا الجهاز يمكن تدمير قوات العدو أو تعطيلها دون المخاطرة بأفراد الجيش الأمريكي.

وفي هذا الإطار كشف كيريلوف أن شركتي (فايزر) و(موديرنا) للأدوية كانتا متورطتين في النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي بأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن كيريلوف قوله اليوم “إن قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي هم منظرو النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا” مضيفاً “إنه تشارك في هذا المخطط شركات الأدوية الكبيرة بما في ذلك (فايزر) و(موديرنا) و(ميرك) وكذلك شركة (غيليد) التي تتعاون مع البنتاغون”.

وبين أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تجربة المستحضرات الطبية الجديدة بتجاوز قواعد الأمن الدولية مضيفاً “إنه نتيجة ذلك تخفض الشركات الغربية نفقاتها على إجراء الأبحاث وتكتسب مزايا تنافسية كبيرة”.

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