تركيب وتحسين استطاعة عدة محولات كهربائية في حمص

حمص-سانا

أنجزت شركة كهرباء حمص خلال الشهر الفائت أعمال تركيب وتحسين استطاعة وصيانة عدة محولات كهربائية ما ينعكس بشكل إيجابي على واقع الشبكة بعدة مناطق.

وبين المهندس بسام الرفاعي مدير شركة الكهرباء في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تحسين استطاعة مركز تحويل الزعفرانة الرستن إلى 400 ك. ف. ا وتبديل محولة رولا خماسية الفاخورة 360 ك. ف. أ إضافة إلى تركيب محولة الكسارة 200 ك. ف. أ في دير بعلبة وتجهيز مركز تحويل هوائي باستطاعة 400 ك.ف.ا لتغذية محطة ضخ مياه المضابع بالطاقة الكهربائية.

وأشار الرفاعي إلى أنه تم إجراء أعمال الصيانة على عدد من مراكز التحويل منها مركز تحويل في المريجة ومركز المثنى في باب الدريب ومركز القرابيص ومركز الفوسفات ومركز جامع التوحيد في القصور.

وأوضح أن ورشات الشركة أعادت خط تلدو 20 ك.ف. ا للخدمة وأنجزت أعمال إصلاح وتوصيل خطوط توتر متوسط مقطوعة على خط الناصرة في الجبل بجوار مجمع الخير السياحي وإعادة الخط إلى الخدمة بكامل حمولاته منوها إلى أن تركيب محولات جديدة وصيانة المحولات المعطوبة ورفع استطاعتها ينعكس بشكل إيجابي على وثوقية الشبكة الكهربائية وتأمين الخدمة للمواطنين.

لارا أحمد

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