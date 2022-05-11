نحو 500 لوحة ومجسم في معرض للإرشاد النفسي والاجتماعي بحمص

حمص-سانا

ضم معرض الإرشاد النفسي والاجتماعي الذي افتتح في ثانوية الباسل للمتفوقين بحمص اليوم نحو 500 لوحة ومجسم تعليمي هادف.

رئيسة شعبة الإرشاد في مديرية تربية حمص ومنظمة المعرض الدكتورة جمانة خزام بينت لمراسلة سانا أن المعرض يشكل فرصة لعرض أعمال المرشدين النفسيين والاجتماعيين خلال حملات التوعية التي أقيمت في المدارس إضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير عملهم الإنساني والتعليمي والتربوي.

مدير ثانوية الباسل للمتفوقين جميل العيسى أشار إلى ما قدمه المرشدون عبر لوحاتهم ومجسماتهم والتي تقاطعت فيما بينها والمتعلقة بالهموم والمشاكل التي تعترض عملهم مع الطلاب والحلول المقترحة لها ليكون الطالب المشارك الأول في هذا الحل.

غادة جنيدي المرشدة النفسية في مدرسة الباسل للمتفوقين لفتت إلى أن المعرض يشكل فرصة لتبادل الخبرات وخاصة للمستجدين في عملية الإرشاد حيث تساعدهم الأفكار المطروحة والمقدمة على حل الكثير من المشكلات التي تعترض عملهم مشيرة إلى أن للمرشد دوراً كبيراً ومهما في بناء جسور الثقة بينه وبين الطالب.

مثال جمول

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