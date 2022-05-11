مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية ويوافق على عدد من مواده

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وقال صباغ في كلمة بمستهل الجلسة “إن الجميع تابع على الشاشات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مؤكداً أن العقلية الإجرامية للكيان الصهيوني هي ذاتها عقلية التنظيمات الإرهابية في معاداة الحقيقة والكلمة الحرة الصادقة”.

وأوضح صباغ أن هذه الجريمة النكراء تدل بشكل واضح على أن الأيدي والأدوات والعقلية التي نفذت هي ذاتها التي مورست بحق الصحفيين السوريين من قبل التنظيمات الإرهابية متوجهاً بالرحمة لروح الشهيدة أبو عاقلة التي انضمت إلى قافلة الشهداء.

وفي مداخلاتهم رأى عدد من أعضاء المجلس أن اغتيال الإعلامية أبو عاقلة هو اغتيال للفكر والحرية والحقيقة أينما وجدت ومن اغتالها هو ذاته من اغتال الإعلاميين والعلماء ورجال الدين وأصحاب الفكر في سورية معبرين عن استنكارهم وشجبهم لهذه الجريمة النكراء التي تدل على وحشية الصهاينة وحقدهم.

وأكد الأعضاء أن اغتيال الإعلامية أبو عاقلة لا يمكن أن يطمس حقيقة العدو الصهيوني المجرم الذي يواصل اغتصاب الحقوق العربية لافتين إلى أن الشهيدة أبو عاقلة من الإعلاميات المشهود لهن بالحرفية والشجاعة والمهنية في أداء واجبها والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية ووافق على عدد من مواده وهي تتعلق بالرقابة الوقائية والمشتركة والسرية والدورية على المنشآت السياحية وآلية أخذ العينات من المواد المشتبه بها في المنشآت وتنظيم الضبوط بهذا الشأن مع مراعاة الظروف والشروط الصحية الواجب اتباعها.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم (المدينة الجامعية) في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا السياحة المهندس محمد رامي مرتيني والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

وسيم العدوي ولؤي حسامو

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