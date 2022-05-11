الصين تطالب الولايات المتحدة باحترام سيادة دول أمريكا اللاتينية

بكين-سانا

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان الولايات المتحدة باحترام سيادة دول أمريكا اللاتينية معتبراً أن قمة الأمريكيتين التي ستستضيفها الولايات المتحدة في حزيران المقبل “لا يمكن أن تخدم ببساطة مصالح الولايات المتحدة الذاتية”.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشاو قوله خلال مؤتمر صحفي دوري رداً على سؤال حول احتمال استبعاد كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من القمة: “لا يمكن لقمة الأمريكيتين المزمعة أن تطبق المعايير الأمريكية فقط أو تخدم مصالح الولايات المتحدة الذاتية؛ لا يمكن أن يتم خفضها إلى قمة للولايات المتحدة وحدها” مشيراً إلى أن واشنطن قامت باستغلال دول أمريكا اللاتينية وفرض عقوبات عليها وتصدير التضخم إليها وانخرطت في التدخل السياسي بينها والقيام بتخريب النظام والاغتيال السياسي فيها حتى أنها شنت عدواناً مسلحاً عليها.

وأضاف تشاو: إنه على الرغم من معارضة المجتمع الدولي ودول في المنطقة تصر الولايات المتحدة على الحفاظ على عقوباتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد بعض دول أمريكا اللاتينية وتشويه الإجراءات الشرعية لهذه الدول للتعاون مع بلدان أخرى سعياً إلى تحقيق التنمية.

وجدد تشاو دعوة الجانب الأمريكي إلى احترام سيادة دول أمريكا اللاتينية والالتزام بجدية بالأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على دول لاتينية عدة بما فيها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا في إطار محاولات التدخل الأمريكي في بلدان أمريكا اللاتينية التي وقفت في وجه سياسات واشنطن الاستعمارية بهدف تغيير مواقف هذه الدول من القضايا العالمية العادلة وفرض الهيمنة عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.

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