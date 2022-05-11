تأهيل 130 مشروعاً للري الزراعي في دير الزور يسهم في اتساع مساحات الإنتاج

دير الزور-سانا

شكل تنفيذ مشاريع الري الزراعي في محافظة دير الزور نقطة تحول أسهمت في دوران عجلة الإنتاج في المحافظة التي تعرض القطاع الزراعي فيها للكثير من التخريب والنهب على يد العصابات الإرهابية حيث طالت يد الإرهاب كل مشاريع الري الحكومية والتعاونية والخاصة.

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في دير الزور المهندس أسعد الطوكان أشار إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي عن الخدمة بسبب تعرضها للتخريب الممنهج على يد العصابات الإرهابية مبيناً أنه مع تحرير المحافظة من رجس الإرهاب نهاية العام 2017 بدأت العودة التدريجية لعجلة الإنتاج وكان على رأس الأولويات إعادة تأهيل مشاريع الري الزراعي التي تمت بتضافر الجهود الحكومية والأهلية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضح المهندس الطوكان أن عدد مشاريع الري الزراعي التي أعيد تأهيلها وأدخلت في الخدمة بلغ 130 مشروعاً توزعت على كامل مساحة المحافظة إضافة إلى إعادة تأهيل مشاريع الري الحكومي في القطاعين الثالث والخامس الأمر الذي أدى إلى اتساع مساحة المحافظة إضافة إلى إعادة تأهيل مشاريع الري الحكومي في القطاعين الثالث والخامس الأمر الذي أدى إلى اتساع مساحة الأراضي الزراعية الداخلة في العملية الإنتاجية والتي بلغت هذا الموسم نحو 45 ألف هكتار تتم زراعتها بكل المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح والقطن والشعير إضافة إلى الخضار والذرة الصفراء.

مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى المهندس حسين حمدان أشار بدوره إلى أن مشاريع الري الحكومي شكلت الداعم الأساس لعودة الإنتاج في القطاع الزراعي بعد تأهيل وصيانة مشروعي الري في القطاعين الثالث والخامس بريف دير الزور الشرقي وأدخلا إلى الخدمة نهاية العام 2020 مبيناً أن مشروع الري الحكومي للقطاع الثالث يروي مساحة 10905 هكتارات فيما يروي القطاع الخامس مساحة تبلغ 3565 هكتاراً.

ولفت المهندس حمدان إلى أنه تمت المباشرة مطلع هذا العام بتأهيل القطاع السابع في البوكمال والذي يروي مساحة 7582 هكتاراً ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في الموسم الشتوي القادم كما تم الانتهاء من الدراسات الفنية للمباشرة بإعادة تأهيل قطاع الوفاء بريف البوكمال والذي يروي مساحة 1320 هكتاراً.

رئيس فرع اتحاد الفلاحين في دير الزور خزان السهو بين أن عودة مشاريع الري تسهم في تأمين مياه السقاية التي تعد الجزء الأهم من مستلزمات العملية الإنتاجية ولعبت دوراً مهما في عودة واستقرار الفلاحين في قراهم وأراضيهم منوها بالجهود الحكومية في إعادة تأهيل مشاريع الري وبالإجراءات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية للتغلب على مشكلة انخفاض منسوب نهر الفرات واثرت بشكل كبير على عمل مشاريع الري الزراعي حيث قامت الجهات الحكومية بجهود كبيرة تمثلت بتوفير معدات هندسية خاصة لتعزيل وتجريف أقنية التوريد المائي ما أسهم في تأمين المياه للأراضي الزراعية.

إبراهيم الضللي

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