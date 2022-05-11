نيوزيلندا تعلن فتح حدودها بالكامل في شهر آب المقبل

ويلينغتون-سانا

أعلنت نيوزيلندا اليوم أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل أمام العالم في شهر آب المقبل منهية بذلك واحداً من أشد القيود المفروضة على الحدود لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها “إنه سيتم رفع إجراءات حماية الحدود بالكامل وستنخفض جميع اختبارات ما قبل المغادرة في الـ 31 من تموز القادم” موضحة أن موعد فتح الحدود بالكامل قد تم تقديمه لأكثر من شهرين كجزء من مجموعة الإجراءات لتنشيط الاقتصاد وأبرزها السياحة المتعثرة.

وأضافت: “ستكون هذه أخبار سارة للعائلات والشركات كما أنها توفر وقتاً جيداً لشركات الطيران والسياحة التي تخطط للعودة إلى نيوزيلندا في ذروة مواسم الربيع والصيف”.

كما أعلنت أرديرن عن تغييرات كبيرة في إعدادات الهجرة آملة بجذب العمال إلى القطاعات التي تعاني من نقص بالموظفين مثل الهندسة والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وتم الترحيب بالضوابط المفروضة بسبب جائحة كورونا التي يعود تاريخها إلى آذار 2020 حيث تفتخر نيوزيلندا بأنها واحدة من البلدان التي سجلت أدنى معدلات بعدد الوفيات الناجمة عن كورونا بين الدول المتقدمة.

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