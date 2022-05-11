التوأم خضر وسلمى موهبتان متميزتان بلعبة الشطرنج

السويداء-سانا

يتميز التوأم خضر وسلمى خضر من نادي الثعلة بالسويداء بلعبة الشطرنج وتركا بصمة فيها كموهبتين صاعدتين ينتظرهما مستقبل واعد.

وفي تصريح لـ سانا أوضح خضر 15 عاماً أنه بدأ مع شقيقته بتعلم لعبة الشطرنج بعمر 8 سنوات بتشجيع والدهما المدرب والحكم الدولي رفعت خضر وذلك ضمن أجواء عائلية.

وحسب سلمى فإنها بدأت بالتدريب على يد والدها ضمن المنزل ثم انتقلت لنادي الثعلة مبينة أن أول بطولة كانت لها على مستوى النادي ثم فازت ببطولات المدارس والمحافظة بعمر 10 سنوات إضافة للريادة على مستوى منظمة طلائع البعث باللعبة إلى أن مكنها تطور مستواها من المشاركة بالعديد من بطولات الجمهورية للفئات العمرية وتحقيق مراكز متقدمة فيها إضافة للفوز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات الأولمبياد الوطني السوري الذي أقيم في حمص عام 2019.

أما خضر فانطلاقته باللعبة مشابهة لانطلاقة شقيقته سلمى وحقق كما أوضح بطولة المحافظة عام 2017 وشارك ببطولة الجمهورية للفئات العمرية وحقق المركز الثالث بنفس العام كما ظفر بالمركز الثاني لبطولة المحافظة لفئة تحت 16 عاماً العام الماضي والمركز الثالث في مهرجان الشطرنج الأول في السويداء كما نال العام الحالي المركز الثاني ببطولة المحافظة.

سلمى وخضر يتابعان حاليا التدريب بالاعتماد على والدهما والاستفادة أيضاً من خبرات المدربين الدوليين الموجودين في المحافظة لتحقيق مراكز أولى على مستوى الجمهورية في الاستحقاقات القادمة مع وجود طموح لديهما للوصول إلى المحافل العربية والدولية بهذه الرياضة التي أضافت كما أشارا إلى شخصيتهما الكثير من الاتزان والثقة بالنفس والقدرة على التخطيط والتحليل وتنمية قدراتهما الذهنية.

ووفقا لوالد خضر وسلمى رئيس اللجنة الفنية للشطرنج فإن هناك خطة تم وضعها من قبل اللجنة الفنية بالتنسيق مع عضو الاتحاد حمد السعد للاستفادة من خبرات المدربين السوريين المصنفين دوليين لرعاية المواهب بالفئات العمرية ومتابعتهم بشكل دائم لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة محلياً وعربياً ومنهم التوأم سلمى وخضر الذي يحرص على تقديم الدعم والتحفيز لهما لمواصلة التدريب والوصول إلى مراحل متقدمة في ميدان هذه الرياضة.

عمر الطويل

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