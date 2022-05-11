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وزارة الدفاع الروسية: طائراتنا دمرت 93 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الليل من بينها 69 مركزاً لتجمع الأفراد والمعدات

2022-05-11

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الدفاع الروسية: وحدات الصواريخ والمدفعية الروسية تصيب 407 مراكز لتجمع الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية و14 مستودعاً للذخيرة

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