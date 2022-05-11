وزارة الدفاع الروسية: طائراتنا دمرت 93 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الليل من بينها 69 مركزاً لتجمع الأفراد والمعدات

الأربعاء / 11 / 05 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب
2022-05-11
الطلبة السوريون الدارسون في كوبا يجددون دعمهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم
2022-05-10
صهيب: موريتانيا ستبقى وفية ولن تتخلى عن دعم سورية
2022-05-10
السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية
2022-05-10
عبد اللهيان: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران شكلت منعطفاً جديداً في تاريخ العلاقات بين البلدين
2022-05-09
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي
2022-05-09
خطيب زاده: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران تحمل رسالة مهمة جداً
2022-05-09
محليات
الحرارة توالي ارتفاعها وأمطار متوقعة فوق عدد من المناطق
2022-05-11
الكهرباء تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
2022-05-11
وفاة أم وأطفالها الأربعة جراء حريق نشب في حي الأمين بدمشق
2022-05-11
وزارة التربية تعمم خطة الطوارئ الصحية خلال الامتحانات العامة
2022-05-10
الجبان: عودة الامتحان العملي لطلاب كلية الطب البشري بجامعة دمشق
2022-05-10
انتقال سوق دمشق للأوراق المالية إلى يعفور
2022-05-10
صيانة مجموعات ضخ المياه الخامية في محطة الشهيد باسل الأسد بدير الزور
2022-05-10
رياضة
برشلونة يفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الممتاز ويحافظ على الوصافة
2022-05-11
(يلا رياضة) مبادرة لدعم تأهيل لاعبين صغار بكرة السلة بالسويداء
2022-05-10
منتخب سورية لكرة السلة للناشئين يخسر أمام نظيره العراقي في افتتاح بطولة غرب آسيا
2022-05-10
صباهي يحرز فضية البطولة العربية.. ومقعدان لسورية في الاتحاد العربي للدراجات
2022-05-10
الإيطالي فونيني يتأهل للدور الثاني من بطولة روما للتنس
2022-05-10
فيورنتينا يتغلب على روما بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-05-10
الإسباني الكاراز يتوج ببطولة مدريد المفتوحة للتنس
2022-05-09
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2022-05-11
تقديرات بإنتاج أكثر من 1700 طن من البازلاء في السويداء
2022-05-11
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بالصين
2022-05-11
مسؤول ألماني: حظر النفط الروسي سيؤدي لوقف الإنتاج وفقدان الوظائف
2022-05-11
الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوياتها في شهرين
2022-05-10
انتقال سوق دمشق للأوراق المالية إلى يعفور
2022-05-10
يوم حقلي حول إنتاجية الأصناف الجديدة من القمح في ريف الرقة المحرر
2022-05-10
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الكهرباء تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
عدوان إسرائيلي على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي والأضرار مادية
استشهاد صحفية فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في جنين
نصر الله: المقاومة لن تسمح بأي اعتداء أو تجاوز على لبنان
أمام الرئيس الأسد.. وزير الدفاع وسفيرا سورية في الصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية والقانونية
مراكز التسوية في دير الزور وحلب تواصل استقبال المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم
الوزير قطنا: الاستفادة من خبرات دول أخرى لدعم وتطوير القطاع الزراعي
السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية
(VDI) تقنية جديدة في وزارة الاتصالات لتوفير النفقات وتقليل عمليات تحديث الحواسب
الدفاع الروسية: وصول قوات جمهورية لوغانسك إلى الحدود الإدارية للجمهورية
وزارة الدفاع الروسية: طائراتنا دمرت 93 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الليل من بينها 69 مركزاً لتجمع الأفراد والمعدات
2022-05-11
2022-05-11
Rem
سابق
المرحلة الثانية من تصفيات تحدي القراءة العربي تنطلق في الـ26 من الشهر الجاري
التالي
مادورو: العلاقات المتينة بين فنزويلا وكوبا كان لها دور كبير في التصدي للاعتداءات الأمريكية
انظر ايضاً
الدفاع الروسية: وحدات الصواريخ والمدفعية الروسية تصيب 407 مراكز لتجمع الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية و14 مستودعاً للذخيرة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved