وفاة أم وأطفالها الأربعة جراء حريق نشب في حي الأمين بدمشق

دمشق – سانا

توفي فجر اليوم أم وأطفالها الأربعة جراء حريق نشب في منزلهم في الطابق الأول من بناء مؤلف من أربعة طوابق في شارع الأمين بدمشق .

وقال قائد فوج الإطفاء بدمشق العميد داؤد عميري في تصريح لمراسل سانا أن حريقاً نشب فجر اليوم ضمن منزل بمحلة الشاغور بحي الأمين أدى إلى وفاة أم وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4و12 سنة وإصابة الأب بحروق .

وبين العميري أن زمرة من فوج إطفاء دمشق توجهت إلى مكان الحريق وعملت على إخماده ونقل الوفيات والأب إلى مشفى دمشق .

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