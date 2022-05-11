ميزينتسيف: النازيون حولوا 3 مدارس إلى نقاط نارية ومخازن للسلاح

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات سلطات النظام في كييف حولت ثلاث مدارس لنقاط نارية ومستودعات للأسلحة شرق أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله: “قام النازيون الأوكران بتجهيز مقر عسكري في قرية سلاباجنسكايا بمنطقة خاركوف وفي مبنى المدرسة الثانوية رقم 1 ونشر الدبابات وناقلات الجند المدرعة في المنطقة المجاورة وتفخيخ الطرق المؤدية للمدرسة كما أعدوا مقراً آخر في مبنى

مدرسة في شارع بولتافسكايا في موغيليف بودولسكي بمنطقة فينيتسا” مشيراً إلى أن الجنود الأوكران هددوا المدنيين بالعنف الجسدي وطردوا النساء والأطفال وكبار السن من ملجأ المدرسة وحولوها إلى مستودع للذخيرة في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

من جهة ثانية أكد ميزينتسيف تعامل القوات الروسية مع المدنيين بإنسانية خلافاً للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا التي تستخدم المستشفيات والمباني السكنية والكنائس ورياض الأطفال والمخيمات الصحية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى لإيواء مقاتليها ونشر الأسلحة فيها.

وكان ميزينتسيف أعلن أمس الاول أن القوميين الأوكران أعدوا تحصينات ومخزناً للذخيرة في المنطقة المجاورة لمبنى مستشفى الأطفال الإقليمي رقم 22 في خاركوف وأجبروا طاقم المستشفى وجميع المدنيين بمن فيهم الأطفال المصابون بأمراض خطيرة على مغادرة المنشأة الطبية تحت تهديد العنف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency