الدفاع الروسية تحذر من فيديوهات ملفقة تنشرها قوات كييف لاتهام الجيش الروسي بها

دونيتسك-سانا

جدد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف تحذيره من توزيع قوات سلطات النظام في كييف فيديوهات ملفقة عبر وسائل الإعلام الغربية عن فظائع مزعومة يرتكبها الجيش الروسي.

ونقلت روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: “أطلقت القوات الأوكرانية النار على ست مركبات مدنية ترفع الرايات البيضاء وذلك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا” مشيراً إلى أن متخصصين من مركز المعلومات والعمليات النفسية الأوكرانية قاموا بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو لهذه الجريمة لاتهام القوات الروسية بها.

وأضاف ميزينتسيف: إن “مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية شنت عدة هجمات على مواقع القوات الروسية من منطقة المنازل الخاصة في بيلايا كرينيتسا بمقاطعة خيرسون وذلك لتحريض إطلاق النار على مبان سكنية فيها مدنيون يمنعهم مسلحو كييف من مغادرة المنطقة المحاصرة ويحتجزونهم دروعاً بشرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت السبت الماضي أن وسائل الإعلام الغربية تتجاهل الحقائق الدامغة حول الجرائم التي يرتكبها النازيون في أوكرانيا ولا تكترث للوضع الحقيقي على الأرض.

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