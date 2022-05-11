فرقة إيطالية تحيي حفلة لموسيقا الباروك على مسرح أوبرا دمشق

دمشق-سانا

أمسيات موسيقا الباروك طقس سنوي تسعى دار الأسد للثقافة والفنون لتكريسه في حفلاتها حيث استضافت مساء اليوم العازف كوزيمو برونتيرا بمشاركة فرقة فيولا دي آمور القادمين من إيطاليا لتقديم حفلة على خشبة مسرح الأوبرا.

وجاء برنامج الحفلة التي شارك فيها أيضاً موسيقيون سوريون لروائع رواد عصر الباروك من المؤلفين الموسيقيين فيفالدي وهايدل وكوريلي حيث تضمن برنامج الأمسية عزف ثلاث قطع “كونشيرتو” لكل من هذين المؤلفين.

وتفردت الحفلة من خلال عزف الكونشيرتو الذي ألفه الألماني جورج فريدريك هاندل بمشاركة لآلة البايب أورغن التي تعد من كنوز دار الأسد.

يشار إلى أن كوزيمو برونتيرا عازف وموسيقي إيطالي متخصص بالبايب أورغن وبالهاربسيكورد ولديه كتب موسيقية تخصصية والعديد من التسجيلات الإذاعية لمعزوفات من الموسيقا القديمة أما فرقة فيولا دي آمور فهي متخصصة بموسيقا الباروك حيث نظمت حفلات عديدة لها في إيطاليا ومدن غربية.

رشا محفوض

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