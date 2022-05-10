الطلبة السوريون الدارسون في كوبا يجددون دعمهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم

هافانا-سانا

جدد الطلبة السوريون الدارسون في كوبا دعمهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب وافتخارهم بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في دحر الإرهابيين.

وأعرب الطلبة خلال مؤتمرهم السنوي في هافانا الذي حمل شعار “عهداً نجدده علماً وصموداً وانتصاراً” عن ثقتهم بخروج سورية منتصرة في تصديها للحرب العدوانية التي تتعرض لها وبقدرة الجيش العربي السوري على النصر وهزيمة المخططات التي تستهدف سورية.

وخلال المؤتمر دعا الدكتور علي بركات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب العلاقات الخارجية الطلبة إلى إيلاء كل الاهتمام لتحصيلهم العلمي واكتساب المهارات والمعارف تمهيداً لوضعها في خدمة وطنهم منوهاً بدور الطلبة السوريين وإسهامهم في صمود سورية والانتصارات التي تحققها على كل الصعد.

وأوضح في معرض رده على استفسارات الطلبة أن قيادة الاتحاد تتابع جميع قضايا الطلبة الدارسين في الخارج وتعمل على إيجاد الحلول لهذه القضايا التي يتم طرحها في المؤتمرات عبر وزارة التعليم العالي وجميع الجهات المعنية.

بدوره قدم القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى كوبا علي عباس عرضاً سياسياً لتطورات الوضع في سورية والمنطقة.

حضر أعمال المؤتمر أشرف فاضل مدير مكتب الأمانة في الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

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