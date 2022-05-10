الجيش الروسي يفشل محاولة قوات نظام كييف استعادة جزيرة زمييني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 30 مسيرة أوكرانية من طراز بيرقدار خلال إفشال الجيش الروسي محاولة جديدة لقوات النظام الأوكراني لاستعادة جزيرة زمييني الاستراتيجية قبالة أوديسا لافتاً إلى أن حصيلة القتلى من النازيين الأوكرانيين بلغت 30 عنصراً.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف فى بيانه مساء اليوم نقله موقع روسيا اليوم: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة بيرقدار تي بي 2 بعد ظهر اليوم في منطقة جزيرة زمييني الاستراتيجية وبذلك فقد نظام كييف خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 طائرة دون طيار فقط في هذه المنطقة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن جميع الطائرات المسيرة شاركت في العملية الفاشلة لنظام كييف للاستيلاء على جزيرة زمييني عشية الـ 9 من أيار عيد النصر الروسي على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وأوضح كوناشينكوف أن الجنود الروس عثروا اليوم على 3 جثث أخرى للنازيين الأوكرانيين جرفتهم المياه من البحر إلى الشاطئ فيما لا تزال 27 جثة لمقاتلي القوات الخاصة الأوكرانية والنازيين على الجزيرة.

وكشف كوناشينكوف أنه في سياق الاستيلاء على الجزيرة الاستراتيجية فقد نظام كييف ثلاث قاذفات من طراز اس يو 24 ومقاتلة 27 و10 مروحيات و3 زوارق هجومية مدرعة سينتور.

كما كشف كوناشينكوف أن أمر الهجوم على جزيرة زمييني صدر عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنصيحة من مستشارين بريطانيين قائلاً: “زيلينسكي أعطى شخصيا أوامره بشن هجوم فاشل للغاية على الجزيرة وطالب بتحقيق نتيجة دعائية بحلول 9 أيار وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن رئيس هيئة الأركان العامة فاليري زالوجني وعدداً من القيادات العسكرية الأوكرانية عارضوا العملية الانتحارية التي اقترحها المستشارون البريطانيون على زيلينسكي”.

وأضاف كان من المفترض أن يصدر في ختام هذا العمل بيان مشترك حول “انتصار” رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيلينسكي ولكن في النهاية تحدث جونسون فقط أمس دون أن يذكر كلمة واحدة عن كارثة محاولة اقتحام الجزيرة التي استولت عليها القوات الروسية في الأيام الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا.

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