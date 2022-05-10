جولة في حقول بلدة بيت ساير

الثلاثاء / 10 / 05 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
صهيب: موريتانيا ستبقى وفية ولن تتخلى عن دعم سورية
2022-05-10
السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية
2022-05-10
عبد اللهيان: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران شكلت منعطفاً جديداً في تاريخ العلاقات بين البلدين
2022-05-09
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي
2022-05-09
خطيب زاده: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران تحمل رسالة مهمة جداً
2022-05-09
مجلس السلم العالمي يدين الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري
2022-05-09
عبد اللهيان: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران فتحت أفقاً جديداً في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
2022-05-08
محليات
إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تنتقل إلى مقرها الجديد في يعفور
2022-05-10
صيانة مجموعات ضخ المياه الخامية في محطة الشهيد باسل الأسد بدير الزور
2022-05-10
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون المنشآت السياحية ويحيل عدداً آخر للجان المختصة منها رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية
2022-05-10
مراكز التسوية في دير الزور وحلب تواصل استقبال المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم
2022-05-10
ريف دمشق.. تكريم كوكبة من أسر وذوي الشهداء المدنيين
2022-05-10
اختتام فعاليات مهرجان (صغار كبار.. الفنون بتجمعنا) في ريف دمشق
2022-05-10
فريق مشروع جريح الوطن يزور الجرحى في الحسكة
2022-05-10
رياضة
(يلا رياضة) مبادرة لدعم تأهيل لاعبين صغار بكرة السلة بالسويداء
2022-05-10
منتخب سورية لكرة السلة للناشئين يخسر أمام نظيره العراقي في افتتاح بطولة غرب آسيا
2022-05-10
صباهي يحرز فضية البطولة العربية.. ومقعدان لسورية في الاتحاد العربي للدراجات
2022-05-10
الإيطالي فونيني يتأهل للدور الثاني من بطولة روما للتنس
2022-05-10
فيورنتينا يتغلب على روما بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-05-10
الإسباني الكاراز يتوج ببطولة مدريد المفتوحة للتنس
2022-05-09
اختتام الدور الأول لبطولة كأس الشهيد بكرة القدم بالسويداء
2022-05-09
اقتصاد
إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تنتقل إلى مقرها الجديد في يعفور
2022-05-10
يوم حقلي حول إنتاجية الأصناف الجديدة من القمح في ريف الرقة المحرر
2022-05-10
ديلي تلغراف: لا يمكن الوقوف في وجه صعود الاقتصاد الصيني
2022-05-10
الوزير قطنا: الاستفادة من خبرات دول أخرى لدعم وتطوير القطاع الزراعي
2022-05-10
النفط.. تعاملات متقلبة متأثرة بتداعيات العقوبات الأوروبية على روسيا
2022-05-10
مزارعو بيت سابر يتابعون الاهتمام بمحاصيلهم على مساحة 1087 هكتاراً
2022-05-10
أكساد تبحث مع الفاو تطوير التعاون بين الجانبين
2022-05-10
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
السيد نصر الله: استنفارنا وجهوزيتنا قائمان إلى حين انتهاء مناورات العدو الإسرائيلي
أمام الرئيس الأسد.. وزير الدفاع وسفيرا سورية في الصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية والقانونية
مراكز التسوية في دير الزور وحلب تواصل استقبال المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم
الوزير قطنا: الاستفادة من خبرات دول أخرى لدعم وتطوير القطاع الزراعي
السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية
(VDI) تقنية جديدة في وزارة الاتصالات لتوفير النفقات وتقليل عمليات تحديث الحواسب
الدفاع الروسية: وصول قوات جمهورية لوغانسك إلى الحدود الإدارية للجمهورية
إصابة عدد من إرهابيي النظام التركي جراء اقتتال بينهم في مدينة رأس العين
الهطولات المطرية تحسن الواقع الزراعي والمائي في الحسكة
لوكاشينكو: بيلاروس ستبقى ملتزمة بالتحالف مع روسيا
جولة في حقول بلدة بيت ساير
2022-05-10
تصوير: عبادة ياسين
جولة في حقول بلدة بيت ساير
2022-05-10
tarek2012
سابق
ترانسنيستريا تمدد الإجراءات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب
التالي
العثور على نفق من مخلفات الإرهابيين في مركز مدينة حلب
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved