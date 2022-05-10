(يلا رياضة) مبادرة لدعم تأهيل لاعبين صغار بكرة السلة بالسويداء

السويداء-سانا

نظم مركز الشباب في منظمة المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية بالسويداء بالتعاون مع نادي العربي ومديرية التربية مبادرة (يلا رياضة) بهدف دعم تأهيل لاعبين بكرة السلة.

وأشار منسق مركز الشباب في منظمة المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية بالسويداء كنان خداج في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المبادرة التي انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الشهر الماضي واختتمت اليوم تضمنت تأهيل ملعب لكرة السلة وقاعة للأنشطة الرياضية في مدرسة الشهيد قصي فهد بمدينة السويداء مع تدريب فرق من أربع مدارس ابتدائية على مدار شهر بإشراف مدربين من نادي العربي.

ولفت خداج إلى استدامة المبادرة من خلال الاستمرار بتدريب لعبة كرة السلة في فصل الصيف مؤكداً أهميتها لدعم الحركة الرياضية واكتشاف المواهب ودعمها وصقلها لرفد الأندية الرياضية بها.

ويعمل مركز الشباب في منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالسويداء على تنظيم العديد من المبادرات في مختلف المجالات ومنها الرياضية.

عمر الطويل

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