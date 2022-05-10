SCS-NET
الشريط الأخباري

جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن موعد فتح سفارتها في روسيا

2022-05-10

دونيتسك-سانا

أعلنت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا أولغا ماكييفا أن بلادها تعتزم افتتاح سفارتها لدى روسيا في شهر حزيران المقبل.

ونقلت وكالة أنباء دونيتسك عن ماكييفا قولها إنه “تم بالفعل اختيار موقع للسفارة في منطقة مناسبة في موسكو ومن المقرر افتتاح السفارة في حزيران” مشيرة إلى أنه “سيتم الإعلان عن الموعد المحدد في أقرب وقت”.

وأضافت: إن “الاستعدادات تجري الآن وإن كل شيء جاهز” لافتة إلى أن “التجديد لا يزال مطلوباً كما يجب تنظيم المكاتب” وأشارت إلى أن “هناك عدداً من القضايا التنظيمية العالقة بالإضافة إلى إجراءات الاعتماد والتسجيل”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في الكرملين في وقت سابق على مرسوم يقضي باعتراف روسيا باستقلال جمهورية دونيتسك بالإضافة إلى توقيعه مع دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا وبلاده.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قصف أوكراني بصواريخ غراد يستهدف ياسينوفاتايا في دونيتسك

دونيتسك-سانا استهدفت القوات الأوكرانية صباح اليوم مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved