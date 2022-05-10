جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن موعد فتح سفارتها في روسيا

دونيتسك-سانا

أعلنت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا أولغا ماكييفا أن بلادها تعتزم افتتاح سفارتها لدى روسيا في شهر حزيران المقبل.

ونقلت وكالة أنباء دونيتسك عن ماكييفا قولها إنه “تم بالفعل اختيار موقع للسفارة في منطقة مناسبة في موسكو ومن المقرر افتتاح السفارة في حزيران” مشيرة إلى أنه “سيتم الإعلان عن الموعد المحدد في أقرب وقت”.

وأضافت: إن “الاستعدادات تجري الآن وإن كل شيء جاهز” لافتة إلى أن “التجديد لا يزال مطلوباً كما يجب تنظيم المكاتب” وأشارت إلى أن “هناك عدداً من القضايا التنظيمية العالقة بالإضافة إلى إجراءات الاعتماد والتسجيل”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في الكرملين في وقت سابق على مرسوم يقضي باعتراف روسيا باستقلال جمهورية دونيتسك بالإضافة إلى توقيعه مع دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا وبلاده.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency