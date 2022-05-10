تشغيل ثلاث آبار مياه بالسويداء بعد صيانتها وإصلاحها

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل ثلاث آبار في مناطق مختلفة من ريف المحافظة بعد توقفها لأعمال الصيانة واستبدال مضخاتها الغاطسة.

وذكر مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لـ سانا اليوم أن الآبار الثلاث التي كانت متوقفة عن العمل خلال الفترة الماضية لأسباب فنية تمت إعادة تشغيلها شملت بئر شقا الوارد المغذي لبلدة شقا بغزارة 20 متراً مكعباً بالساعة وبئر القريا الزراعي الذي يدعم الوارد المائي لبلدة القريا بشكل جزئي بغزارة تبلغ 28 متراً مكعباً بالساعة وكذلك بئر قرية صما البردان 1 بغزارة 25 متراً مكعباً بالساعة.

ولفت المهندس نصر إلى أن ورشات المؤسسة تجهز للبدء بإصلاح بئري سهوة البلاطة 4 وبارك 1 مع متابعة الأعطال التي تطرأ على الآبار في مختلف المواقع لمعالجتها تباعاً.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أعادت مؤخراً تشغيل آبار السويداء 3 وخازمة 12 والصورة الكبيرة 5 والدارة 2 بعد صيانتها وإصلاحها.

عمر الطويل

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