مصرع 16 شخصاً جراء حرائق الغابات في روسيا منذ بداية العام الحالي

موسكو-سانا

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب 18 آخرون جراء حرائق الغابات بمنطقتي سيبيريا والأورال في روسيا منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن القائم بأعمال وزير حالات الطوارئ ألكسندر تشوبريان اليوم قوله في احصائية رسمية اليوم: إنه توفي 16 شخصاً بينهم طفل واحد بينما أصيب 18 اخرون بينهم 6 من رجال الإطفاء جراء الحرائق في سيبيريا والاورال مشيراً إلى أن الحرائق دمرت ما يقرب من 1300 مبنى بما في ذلك حوالي 730 مبنى سكنياً.

ولفتت وزارة حالات الطوارئ الروسية إلى أنه بشكل إجمالي نشب حوالي أربعة آلاف حريق غابات في روسيا منذ بداية العام الحالي.

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