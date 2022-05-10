روسيا لن تشارك في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوفد الروسي لن يشارك في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “يرفض الوفد الروسي الحضور في الجلسة المقبلة كي لا يضفي الشرعية على المسرحية السياسية المتحيزة الأخرى” مضيفة: “للأسف لقيت تفسيراتنا بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والوضع الحقيقي على الأرض هناك تجاهلاً تاماً.. ومن الواضح أنه لن يتم الإصغاء لها هذه المرة أيضاً”.

وتابعت زاخاروفا إنه “في الوقت نفسه نشهد التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الأوكراني والقوميون المتطرفون ضد السكان المدنيين في بلدهم” مشددة على أن “مثل هذه المحاولات لفرض أجندة مسيسة على مجلس حقوق الإنسان تتماشى مع توجه الغرب لاستخدام حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه الخاصة”.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في الـ 12 من أيار المقبل جلسة خاصة حول أوكرانيا بناء على طلب سلطات كييف.

والشهر الماضي أعلنت موسكو عن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضويتها في المجلس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

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