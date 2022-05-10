فريق مشروع جريح الوطن يزور الجرحى في الحسكة

دمشق-سانا

وصل فريق مشروع جريح الوطن إلى محافظة الحسكة في زيارات لوجستية دورية لعدد من الجرحى من شريحتي العجز الكلي وتحت الكلي بهدف التعرف إلى الجرحى الجدد المنضمين للمشروع واستكمال توزيع الكراسي الكهربائية على جرحى الشلل.

ووفق صفحته على فيسبوك أوضح مشروع جريح الوطن أنه تم خلال الزيارة توزيع منحة المشروع الاقتصادي على ثلاثة جرحى لينطلقوا إلى العمل والإنتاج سعياً لتحقيق الاستقلالية المادية لافتاً إلى أن المشاريع تنوعت بين استثمارية وحيوانية وتجارية.

وتضمنت زيارات الفريق تعريف الجرحى المنضمين للمشروع على استحقاقاتهم ضمن كل شريحة والتعرف إلى التحديات التي تواجه جرحى المحافظة وطموحاتهم المقبلة في التعليم والإنتاج.

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