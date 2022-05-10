طلاب من كلية الهندسة المعلوماتية يصممون تطبيقاً للتخفيف من عبء التنقل عبر المواصلات

دمشق-سانا

نجح مجموعة من طلاب كلية الهندسة المعلوماتية بتصميم تطبيق عبر الهاتف بعنوان “دوار” للتخفيف من عبء التنقل عبر المواصلات.

وذكر الشاب نزار سلوم طالب في كلية الهندسة المعلوماتية بالجامعة العربية الدولية خلال حديثه لـ سانا الشبابية أن تصميمه للتطبيق مع رفاقه جاء نتيجة الازدحام الذي يواجهونه في تنقلاتهم اليومية باستخدام وسائل النقل العام وما يرافق ذلك من انتظار طويل وتدافع موضحا ًأن هذا الوضع دفعهم للبحث عن حل لهذه المشكلة.

ولفت إلى انه تمكن ورفاقه من تصميم تطبيق بعنوان “دوار” يستخدم الـ “جي بي اس” ليتتبع المستخدم ويتعرف على نمط تنقلاته اليومية باستخدام الذكاء الصنعي ويتم عبره تجميع الأشخاص ضمن أنماط حسب وجهاتهم.

وأكد سلوم أن التطبيق يعتمد على أصحاب السيارات الخاصة والذين من وجهة نظره يستطيعون حل مشكلة مستخدمي النقل العام والاستفادة منهم في الوقت نفسه عن طريق التشارك في سعر الوقود ما يشكل منفعة للطرفين ويخفف الصعوبات التي تواجه الناس في الحركة والتنقل.

يذكر أن المشروع نفذ بمشاركة الطلاب نزار سلوم والياس طعمة وهديل فاعور وأغيد صمادي ويامن كيال وذلك بإشراف الدكتور أنس ذهبية والمهندس عبد العزيز نحاس.

لمياء الرداوي

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