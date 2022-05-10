أكساد تبحث مع الفاو تطوير التعاون بين الجانبين

دمشق-سانا

بحث المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد مع الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الدكتور عبد الحكيم الواعر تطوير علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وقدم الدكتور العبيد خلال لقائه الدكتور الواعر في مقر أكساد اليوم عرضاً عن أعمال منظمة أكساد في سورية والدول العربية والتعاون المشترك مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وأهم الأنشطة في مجال الإنتاج النباتي وتطوير الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح والشعير وإدارة الموارد المائية وحصاد المياه وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة مؤكداً أن هذا اللقاء سيسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الفاو وأكساد إلى أفضل المستويات.

وأوضح الدكتور العبيد أن علاقات التعاون بين منظمتي أكساد والفاو تجسدت من خلال مشاريع مشتركة وورشات عمل ودورات تدريبية ناجحة وبرامج ميدانية لاتزال آثارها الاقتصادية شاهدة على أهميتها وفائدتها مشيراً إلى أن هذا التعاون سيزداد في المرحلة القادمة بما يلبي طموحات المنظمتين.

من جانبه أكد الدكتور الواعر أن النشاطات التي تقوم بها منظمة أكساد في سورية والدول العربية ولاسيما في الفترة الأخيرة أثبتت جدواها الاقتصادية في شتى المجالات باعتبارها منظمة ريادية تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشار الدكتور الواعر إلى دور أكساد المهم لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي من خلال أدائها العلمي والعملي والثقة العالية التي اكتسبتها والمكانة التي وصلت إليها في جميع مجالات عملها وخاصة في ظل التغييرات المناخية الحادة وشح وندرة المياه.

غصوب عبود

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