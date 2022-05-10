ستة عروض لمدارس من درعا تتنافس في مسابقة لأفضل عمل مسرحي فلسفي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية
2022-05-10
عبد اللهيان: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران شكلت منعطفاً جديداً في تاريخ العلاقات بين البلدين
2022-05-09
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي
2022-05-09
خطيب زاده: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران تحمل رسالة مهمة جداً
2022-05-09
مجلس السلم العالمي يدين الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري
2022-05-09
عبد اللهيان: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران فتحت أفقاً جديداً في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
2022-05-08
وزير الأوقاف: الوحدة الإسلامية تتحقق بتوحيد جهود مواجهة التطرف والإرهاب
2022-05-08
محليات
أكساد تبحث مع الفاو تطوير التعاون بين الجانبين
2022-05-10
142 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر بحمص
2022-05-10
أعمال صيانة على طريق قنوات بمدينة السويداء
2022-05-10
إصلاح خطوط وشبكات كهربائية متضررة بريف الحسكة
2022-05-10
(VDI) تقنية جديدة في وزارة الاتصالات لتوفير النفقات وتقليل عمليات تحديث الحواسب
2022-05-10
تكريم 75 أسرة شهيد من مدينة القامشلي وريفها
2022-05-10
إزالة الأنقاض وفتح الشوارع في حي كرم شمشم بمدينة حمص
2022-05-10
رياضة
الإيطالي فونيني يتأهل للدور الثاني من بطولة روما للتنس
2022-05-10
فيورنتينا يتغلب على روما بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-05-10
الإسباني الكاراز يتوج ببطولة مدريد المفتوحة للتنس
2022-05-09
اختتام الدور الأول لبطولة كأس الشهيد بكرة القدم بالسويداء
2022-05-09
منتخب سورية لكرة السلة للناشئين يلتقي غداً نظيره العراقي في بطولة غرب آسيا
2022-05-09
باريس سان جيرمان يتعادل مع تروا
2022-05-09
ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية
2022-05-09
اقتصاد
أسعار البنزين في الولايات المتحدة ترتفع لمستوى قياسي جديد
2022-05-10
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-05-10
الغارديان: التضخم يخنق البريطانيين ولا حل يلوح في الأفق
2022-05-10
الذهب ينخفض في السوق المحلية 4 آلاف ليرة
2022-05-10
خطة لزراعة 4700 دونم بالبندورة في السويداء
2022-05-10
فنزويلا تعلن البدء باستيراد النفط الخام الإيراني لتكريره محلياً
2022-05-10
بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي سيسمح لسفن الدول الأعضاء بنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة
2022-05-10
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الشريط الأخباري
السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية
(VDI) تقنية جديدة في وزارة الاتصالات لتوفير النفقات وتقليل عمليات تحديث الحواسب
الدفاع الروسية: وصول قوات جمهورية لوغانسك إلى الحدود الإدارية للجمهورية
إصابة عدد من إرهابيي النظام التركي جراء اقتتال بينهم في مدينة رأس العين
الهطولات المطرية تحسن الواقع الزراعي والمائي في الحسكة
لوكاشينكو: بيلاروس ستبقى ملتزمة بالتحالف مع روسيا
الرئيس الأسد لـ ماورير: الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين
ستة عروض لمدارس من درعا تتنافس في مسابقة لأفضل عمل مسرحي فلسفي
2022-05-10
تصوير: ضياء الدين السعيد
مسابقة لأفضل عمل مسرحي فلسفي
2022-05-10
anwar
سابق
ستة عروض لمدارس من درعا تتنافس في مسابقة لأفضل عمل مسرحي فلسفي
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