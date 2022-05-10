142 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر بحمص

حمص-سانا

نظمت عناصر الضابطة العدلية التابعة للشركة العامة لكهرباء حمص 142 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر بالمحافظة.

وبين مدير الشركة المهندس بسام الرفاعي لمراسلة سانا أن جولات التفتيش طالت عدة مناطق في الريف والمدينة أبرزها حي عشيرة – دير بعلبة – جب الجندلي – البياضة – المخيم – بابا عمرو – حمص القديمة – المضابع – مساكن المصفاة – كرم الزيتون – باب الدريب – كرم اللوز – منطقة الصناعة – العدوية القريتين – طريق الشام – بساتين جوبر – القصور – حي الورود – الغوطة.

وبهدف محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على المنظومة الكهربائية ضبطت ورشات الضابطة العدلية في شركة كهرباء حمص معمل بسكويت يستجر التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة وتم تنظيم الضبط اللازم حيث أوضح الرفاعي أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع عبر القيام بجولات عشوائية ومفاجئة لكل المناطق.

لارا أحمد

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