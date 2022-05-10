بكين: تلاعب واشنطن لن يغير حقيقة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين

بكين-سانا

أكدت الصين أن قيام وزارة الخارجية الأميركية بالتلاعب بصياغة موقفها من تايوان على موقعها الإلكتروني لن يغير حقيقة وجود صين واحدة وأن تايوان جزء منها.

وكان موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني في قسمه الخاص بتايوان أزال الصياغة المتضمنة عبارتي (عدم دعم استقلال تايوان) و(الاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين) كما أضاف صياغة بشأن (الضمانات الست) في إشارة إلى ست ضمانات أمنية قدمتها ادارة دونالد ريغان لتايوان ورفعت عنها السرية عام 2020 منها أن واشنطن لم تحدد موعداً لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى تايوان ولم توافق على التشاور المسبق مع بكين بشأن هذه المبيعات.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله للصحفيين إن هذا “التلاعب السياسي” لن ينجح في تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان وحقيقة أن هناك صيناً واحدة فقط وتايوان جزء منها.. وإن جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها.

وبين ليجيان أن تغيير الولايات المتحدة لورقة الحقائق الخاصة بها حول العلاقات الأميركية التايوانية هو “مجرد عمل تافه هدفه تفريغ مبدأ صين واحدة من مضمونه الحقيقي” وإن “هذا النوع من التلاعب السياسي هو محاولة لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان وسيؤدي حتماً إلى إشعال نار ستحرق فقط الولايات المتحدة”.

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