انطلاق معرض شهر الكتاب السوري في صالة المعارض بثقافة حمص

حمص-سانا

احتضنت صالة المعارض في مديرية ثقافة حمص معرض شهر الكتاب السوري الذي ضم أكثر من ألف عنوان لكتب ودوريات ومجلات ودراسات صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب.

المعرض الذي تقيمه وزارة الثقافة في مختلف المحافظات احتفاء بيوم الكتاب السوري احتوى كتبا متنوعة في الأدب والتاريخ والسياسة والمسرح ومختلف العلوم إضافة إلى مجلات ودوريات وقصص للأطفال وغيرها.

المشرفة على المعرض راميا الأحمد أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن ما يميز دورته لهذا العام حسوماته التي وصلت الى خمسين بالمئة من أسعار الكتب بهدف تشجيع الأجيال على اقتناء الكتاب ونشر الثقافة.

مديرة قسم ثقافة الطفل بمديرية ثقافة حمص صبا وسوف رأت أن المعرض اغتنى بكتب وقصص الأطفال وبأسعار رمزية في متناول الجميع.

من جانبه وصف الكاتب والمخرج المسرحي سامر أبو ليلى المعرض بالجيد جداً من حيث العناوين التي طرحها من جهة ومن حيث أسعار الكتب المنافسة لافتاً إلى أن وزارة الثقافة تقدم من خلال هذه التظاهرة خدمة كبيرة للجميع رغم افتقار المعرض للكتب المسرحية غير أنه حفل بالعديد من الدراسات المختصة بكل المجالات العلمية والأدبية والدرامية.

حنان سويد

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