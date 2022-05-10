تقرير أممي: زيادة غير مسبوقة في الاحتباس الحراري سيشهدها العالم خلال السنوات المقبلة

جنيف-سانا

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن العالم سيشهد زيادة غير مسبوقة في الاحتباس الحراري خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وجاء في تقرير للمنظمة إن ثمة احتمالاً نسبته 50 بالمئة لارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ولو فترة وجيزة بحلول عام 2026.

ولا يعني ذلك أن العالم سيتجاوز مستوى ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل البالغ 1.5 درجة مئوية والذي وضعه العلماء كحد أقصى لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة إلا أن ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية أخرى على مدى عام يمكن أن يشي بتجاوز ذلك المستوى على المدى الطويل.

ويمكن أن يحمل ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية آثاراً وخيمة كإتلاف شعاب مرجانية وانحسار الغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي.

ومن شأن الأنشطة والسياسات الحالية أن تضع العالم على مسار ارتفاع درجات حرارة الأرض بنحو 3.2 درجات مئوية بحلول نهاية القرن.

ومنذ عام 2015 يتزايد احتمال تخطي مستوى 5ر1 درجة مئوية خلال فترة قصيرة فقد قدر العلماء عام 2020 احتمال الوصول إلى هذا المستوى بنسبة 20 بالمئة قبل أن يرفعوا تلك النسبة العام الماضي إلى 40 بالمئة.

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