السفير آلا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية التعاون مع سورية لدعم جهودها في توفير الرعاية الصحية

جنيف-سانا

بحث مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس التعاون القائم بين سورية والمنظمة لدعم جهودها في توفير الرعاية الصحية وسبل تطويرها إضافة للقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية المقرر عقدها في جنيف خلال الشهر الجاري.

وأشار السفير آلا إلى التحديات التي تواجه سورية نتيجة الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطول بآثارها السلبية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية بما فيها القطاع الصحي منوهاً في هذا الإطار بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لسورية بما في ذلك جهودها في التصدي لجائحة (كوفيد19) وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم صمود القطاع الصحي وإعادة تأهيله ولبرامج التعافي المبكر في سورية.

كما عرض السفير آلا الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل ومعاناة أبنائه من السياسات والممارسات التمييزية التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالصحة مؤكداً أهمية تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي عليها بوصفها السلطة

القائمة بالاحتلال وعلى أهمية اضطلاع المنظمة بمسؤولياتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية تنفيذاً لقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة.

من جانبه نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود التي بذلتها سورية لحماية مواطنيها في مواجهة جائحة (كوفيد19) مؤكداً التزام المنظمة بالاستمرار في توفير الدعم الذي تطلبه سورية لتعزيز القطاع الصحي وتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها ومشيرا إلى اهتمام المنظمة بمتابعة الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة في إطار ولايتها وقراراتها ذات الصلة.

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