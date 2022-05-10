إزالة الأنقاض وفتح الشوارع في حي كرم شمشم بمدينة حمص

حمص-سانا

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص أعمال إزالة الأنقاض وفتح كل الشوارع في حي كرم شمشم.

وأشار المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه سيتم فتح الشوارع المغلقة منذ بداية الأزمة والتي تشهد حاليا حركة نشيطة لعودة الأهالي بهدف تسهيل وصولهم إلى منازلهم بالتنسيق مع لجنة الحي والمجتمع الأهلي بالتزامن مع إزالة الأنقاض المختلطة الناتجة عن ترميم المنازل والمكبات العشوائية والسواتر الترابية والقواطع البيتونية.

ولفت الصالح إلى أنه سيتم فتح الشوارع بحيث تصبح حركة الوصول لشارع المسعودية وشارع البعث المحيطين بكرم شمشم متاحة وبشكل مفتوح على حيي الخالدية ووادي السايح.

وأوضح الصالح أن ورشات المجلس مستمرة حاليا وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأعمال التجريد والتنظيف وإزالة الأعشاب والأتربة من شوارع المدينة.

رشا المحرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency