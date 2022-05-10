استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

الكويت-سانا

أعلن في الكويت اليوم عن قبول استقالة الحكومة على أن يمارس كل وزير عمله لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية كونا: إن “أمراً أميرياً صدر بقبول استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

وصدر في الـ23 من تشرين الثاني الماضي أمر أميري بتعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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