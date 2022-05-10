ماكرون: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق عقوداً

برلين-سانا

استبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إمكانية انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي حالياً مؤكداً أن هذا الأمر قد يستغرق عقوداً طويلة.

ونقلت وكالة تاس عن ماكرون قوله أمس في برلين “إن بضع سنوات لن تكون كافية لإيفاء دول كأوكرانيا بشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب المعايير التي تتطلبها منظمتنا.. ولكن يمكننا أن نمنحهم إجراء سريعاً كمنح وضع المرشح وهو ما نقوم به الآن”.

وبين ماكرون أن السماح لكييف بالحصول على العضوية قد يثير خيبة أمل بين جيران الاتحاد الأوروبي الذين يلتزمون بقيمه ومعاييره ولذلك من الضروري إنشاء منظمة سياسية جديدة من شأنها أن تقرب هذه الدول من أوروبا وتضمن التنسيق السياسي والأمني.

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