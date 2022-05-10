إصابة عشرات الفلسطينيين باقتحام مستوطنين (قبر يوسف) في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا “قبر يوسف” بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 15 فلسطينياً بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

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