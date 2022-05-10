التحام مركبة الشحن الفضائي الصينية مع مجموعة المحطة الفضائية

بكين-سانا

التحمت مركبة الشحن الفضائي الصينية “تيانتشو 4” بنجاح مع المجموعة المكونة من الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الصينية تيانخه وسفينة الفضاء “تيانتشو 3” اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة الفضاء الصينية قولها: إن “تيانتشو 4” التي تحمل الإمدادات للمهمة المأهولة “لشنتشو 14” انطلقت على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش 7 واي 5” من موقع إقلاع المركبات الفضائية “وينتشانغ” الكائن بجزيرة هاينان جنوب الصين وبعدها بعشر دقائق انفصلت عن الصاروخ ودخلت مسارها المحدد ومن ثم انفتحت الألواح الشمسية التابعة للمركبة وبدأت العمل بنجاح”.

وأضافت “عقب ذلك قامت المقصورتان التابعتان للمركبة بالالتحام بالوحدة الأساسية لتيانخه بانتظار وصول الطاقم”.

يذكر أن عملية إطلاق الصاروخ اليوم تشكل المهمة رقم 22 من مشاريع الفضاء المأهولة للصين والمهمة 420 لسلسلة صواريخ “لونغ مارش”.

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