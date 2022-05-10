قصف أوكراني بصواريخ غراد يستهدف ياسينوفاتايا في دونيتسك

دونيتسك-سانا

استهدفت القوات الأوكرانية صباح اليوم مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية بعدد من صواريخ “غراد”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلطات الجمهورية قولها في بيان إنه “تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه بلدة أفدييفكا ومدينة ياسينوفاتايا وخلال ذلك تم إطلاق 10 قذائف صاروخية من طراز غراد” موضحة أنه لم ترد تقارير عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا القصف.

وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومتراً شمال دونيتسك وإلى الغرب منها وكان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

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