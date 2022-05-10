أنطونوف: الغرب تجاهل المطالب العادلة لروسيا بإقامة نظام أمني متكافئ

واشنطن-سانا

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الغرب تجاهل دوماً المطالب العادلة لروسيا بإقامة نظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة.

ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله اليوم: “لطالما دافعت روسيا عن نظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة لكن لم يرغب أحد في الغرب بالاستماع لهذه المطالب العادلة والمبررة لروسيا تجاه الضمانات الأمنية بل على العكس من ذلك عملت دول حلف الناتو على خلق تهديد على الحدود الروسية”.

وأكد أنطونوف أن موسكو لم تستطع أن تترك منطقة دونباس ليمزقها النازيون الجدد في أوكرانيا مشيراً إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها روسيا أجبرت عليها وجاءت في الوقت المناسب لرد العدوان بشكل استباقي.

وشدد أنطونوف على أن حماية البلاد تبقى أهم مهمة وأن روسيا واجهت تحدياً أمنياً خارجياً إضافياً على حدودها مباشرة.

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