زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله في بيان: “الزلزال وقع في بحر بيسمارك على بعد حوالي 200 كيلو متر عن سواحل بابوا غينيا الجديدة وبعمق 10 كيلو مترات تقريباً” مشيراً إلى أن “الاحتمال ضئيل” لئن يكون الزلزال قد تسبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية في بابوا غينيا الجديدة.

ولم يصدر المعهد أي تحذير من خطر حصول (تسونامي) جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب في الثالث عشر من الشهر الماضي بابوا غينيا الجديدة.

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