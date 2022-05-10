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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في طولكرم

2022-05-10

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت طريق الكفريات أسفل جسر جبارة جنوب المدينة واعتدت على مركبات الفلسطينيين المارين عليه بإطلاق قنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

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