فيورنتينا يتغلب على روما بثنائية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تغلب فريق فيورنتينا على ضيفه روما بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

سجل هدفي فيورنتينا كل من اللاعبين نيكولاس غونزاليس في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء وغياكومو بونافينتورا في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بفارق الأهداف خلف روما صاحب المركز السادس في المسابقة.

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