مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون اسرائيليون فجر اليوم على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية في المنطقة الغربية والسهل من أراضي البلدة وقطعوا 110 أشجار زيتون.

واعتدى مستوطنون اسرائيليون قبل يومين على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدتي التواني وبيت أمر في مدينة الخليل بالضفة الغربية وقطعوا 20 شجرة زيتون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency