تحذير أممي من تسرب النفط من ناقلة صافر قبالة سواحل اليمن

عمان-سانا

حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لأي تسرّب نفطي محتمل من ناقلة صافر النفطية جراء منع العدوان السعودي إجراء صيانة للخزان النفطي العائم قبالة ساحل الحديدة اليمني والذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط خام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي قوله في مؤتمر صحفي في عمان: “إن تداعيات انفجار ناقلة النفط صافر أو تسرب النفط منها ستكون كارثية” مؤكداً أن تأثير ذلك على البيئة سيكون كبيراً جداً وسيتم إنفاق 20 مليار دولار بهدف تنظيف التسرب النفطي في حال وقوعه.

وأشار غريسلي إلى أن صافر تمر بمرحلة تحلل كبيرة ومع مرور الوقت يزيد من فرصة تحطمها وتسرب النفط منها معرباً عن أمله بجمع نحو 80 مليون دولار خلال مؤتمر سيعقد الأربعاء القادم بتنظيم من الأمم المتحدة وهولندا لتأمين نقل النفط بشكل آمن في المرحلة الأولى وهذا المبلغ جزء مما يقارب 144 مليون دولار لإنجاز خطة الإنقاذ.

يذكر أن صافر التي صنعت قبل 45 عاماً وتستخدم كمنصة تخزين عائمة محملة بنحو مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار ولم تخضع الناقلة لأي صيانة منذ العام 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

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