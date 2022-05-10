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هبوط أسعار الذهب

2022-05-09

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد في المئة اليوم مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 1.52 بالمئة إلى 1854.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1854.50 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 21.78 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين واحداً بالمئة إلى 953.50 دولاراً في حين صعد البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 2102.60 دولار.

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