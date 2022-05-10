إنقاذ 13 مهاجراً وفقدان 20 آخرين قبالة جزر الكناري الإسبانية

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية إنقاذ 13 مهاجراً في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري اليوم في حين لا يزال 20 آخرين في عداد المفقودين.

ونقلت رويترز عن خفر السواحل الاسباني قوله: “إن طائرة إنقاذ رصدت زورقاً يطفو بالبحر وعلى الفور توجهت مروحية وقارب إنقاذ وسفينتان إلى مسافة 100 كيلومتر جنوبي جزر الكناري الإسبانية حيث تم إنقاذ 13 مهاجراً اثنان منهم بحالة خطيرة” مشيراً إلى أن الناجين أبلغوا عن فقدان عشرين آخرين كانوا معهم على متن الزورق.

وتعد جزر الكناري وجهة نشطة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة حيث ذكرت مجموعات المراقبة أن نحو 4400 شخص فقدوا في البحر العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

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